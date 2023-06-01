Президент РФ Владимир Путин не поедет на инаугурацию переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 3 июня. Вместо него в Турцию отправится спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По данным российских СМИ, Путин не поедет и на саммит ШОС в Индию 4 июля. Встречу проведут в "виртуальном формате".

Ранее турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что в субботу "Путин посетит Турцию с отдельным специальным визитом", а затем в Турцию приедет и президент Украины Владимир Зеленский.

А "РИА Новости" сообщали, что визит Путина в Турцию в ближайшее время не готовится, телефонные переговоры возможны при необходимости.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что власти ЮАР придумали, как принять Путина на саммит БРИКС без нужды арестовывать его.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина. Выдача ордера означает, что президента России могут арестовать, если он поедет в любую страну, которая является членом МУС.

Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно.