РФ отклонила вариант с созданием не обложенной санкциями "дочки" "Россельхозбанка" для продления зерновой сделки.

Об этом заявила представитель МИД РФ Захарова.

По словам Захаровой, такая схема "заведомо непроходная", так как "на открытие филиала требуются долгие месяцы", а согласиться на продление соглашения Москве предлагают уже сейчас.

"Иначе как очередным "щедрым" предложением в духе инициативы генсекретаря ООН по перезапуску аммиакопровода "Тольятти-Одесса", который был подорван на подконтрольной Киеву территории 5 июня, это не назовешь", - заявила Захарова.

В МИД РФ в очередной раз заявили, что оснований для продления зерновой сделки после 17 июля "при текущей позиции Запада и молчании ООН" нет.

Слова Захаровой стали реакцией на вчерашнюю новость о том, что Евросоюз может разрешить "Россельхозбанку", отключенному от SWIFT, создать дочерний банк с доступом к международной системе расчетов для продления зерновой сделки.

Напомним, 18 мая зерновую сделку продлили еще на два месяца без учета требований РФ. Москва тогда заявила, что среди прочего ожидает подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT.