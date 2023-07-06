В четверг, 6 июля, специальный самолет правительства Чехии с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в пражском аэропорту Рузине после визита в Болгарию.

Об этом сообщают местные издания.

Самолет с Зеленским вылетел из Софии в 19:21 и приземлился в Праге в 20:54 по киевскому времени. Его сопровождали два истребителя Gripen.

Также появились кадры визита Зеленского в Прагу. Он уже встретился с президентом Чехии Петром Павелом.

"Визит украинского президента имеет целью выразить благодарность за поддержку, которую Чешская Республика оказывает Украине с начала российской агрессии, и заверить, что эта поддержка будет продолжаться", – сообщили в канцелярии президента Чехии.

Ожидается, что на встрече президенты Украины и Чехии скоординируют свои позиции накануне саммита НАТО в Вильнюсе, где будут обсуждаться, в том числе, гарантии безопасности для Украины.

Напомним, сегодня в Болгарии Зеленский поспорил с президентом Радевым по поводу поставок Украине оружия.

Тем временем Bloomberg сообщает, что завтра президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Визит связан с истечением срока действия зерновой сделки 17 июля.

Два президента сначала проведут двусторонние переговоры, а затем возглавят переговоры делегаций. По данным Hurriet, Зеленский потребует поддержки Турции, чтобы члены НАТО выделили более тяжелое вооружение, а также реактивные истребители.