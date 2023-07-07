В пятницу, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Словакию, где его встретила президент Зузана Чапутова.

На пресс-конференции после переговоров Зузана Чапутова сообщила, что Словакия вскоре передаст Украине 16 гаубиц Zuzana 2.

А министр обороны Словакии сообщил, что первые четыре такие гаубицы уже переданы украинцам.

Также президенты подписали контракт на совместное производство таких гаубиц.

"Мы будем разрабатывать совместно новый тип гаубиц, начнется совместное производство боеприпасов и наши предприятия разминируют территорию Украины", - сообщила Чапутова.

Она также поддержала вступление Украины в НАТО.

Ранее мы писали о том, что гаубицы Caesar, переданные Данией, уже находятся на боевом дежурстве в Украине.

А также, что Австрия вслед за Германией выступила против передачи Украине кассетных боеприпасов.

Война в Украине идет уже 499-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 7 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 498-го дня войны. Самым резонансным событием 6 июля стал ночной удар россиян ракетами "Калибр" по Львову: по городу попали три ракеты, еще семь были сбиты. В результате удара есть погибшие и раненые мирные граждане. Между тем продолжают поступать заявления о том, чего ждать Украине от предстоящего в Вильнюсе саммита НАТО. В Киеве заявили, что встреча не удовлетворит ожиданий украинского общества.

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