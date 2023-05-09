У украинцев могут возникнуть проблемы с денежными переводами в адрес операторов почтовой связи Польши и Словакии. Сейчас граждане Украины перечисляют на них деньги с валютных банковских карт в рамках действующего в стране лимита (до 100 тыс. грн/мес.), но на переводы обратил внимание Нацбанк Украины, и заявил, что деньги идут неправильно - проводятся по неправильному платежному коду.

На этот счет Нацбанк написал внутреннее письмо №57-0008/31189 и разослал его по банковской системе. Оно оказалось в распоряжении "Страны". В документе НБУ обвинил почтовые службы Польши и Словакии в мискодинге.

Мискодинг - это проведение платежа по неправильному (подложному) коду торговца. Каждый торговец и почта имеет свой платежный код - MCC (MerchantCategoryCode), он должен соответствовать виду деятельности.

В письме говорится, что когда украинцы проводят перечисления пользу операторов почтовой связи Польши и Словакии, то указываются почтовые платежные коды - МСС 9402 (почтовые услуги). Что в НБУ считают нарушением. Регулятор считает, что такие перечисления должны происходить с кодом МСС 4829 (денежные переводы).

В НБУ потребовал от украинских финансистов тщательнее проверят карточные переводы. В итоге проблемы могут возникнуть у простых потребителей, которые сейчас перечисляют деньги на польскую и словацкую почты. В банках признали, что поставят эти операции на контроль, а после могут и вовсе запретить под давлением регулятора. Боятся получить штраф.

"Похоже, Нацбанк увидел в этом какую-то схему, хотя почтовые операторы еще могут поспорить по коду операций. Украинским же банкам намекают на подозрительность таких перечислений, особенно, когда говорят о повторяющихся проводках - это один из маяков финансового мониторинга. Потому наши банки могут начать своим клиентам задавать вопросы по таким платежам. А могут и приостановить их на какое-то время на всякий случай, чтобы угодить НБУ", - прокомментировали "Стране" ситуацию в одном из банков.

Напомним, по данным НБУ, карточные мошенники украли у украинцев почти полмиллиарда гривен в 2022 году. Это на 46% больше, чем годом ранее.

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