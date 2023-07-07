В Кремле заявили, что перспектив для начала переговорного процесса для урегулирования конфликта с Украиной пока не обнаруживается.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу, 7 июля, в ходе короткой беседы с журналистами.

"России важно достигнуть своих целей, а политико-дипломатические средства для этого пока недоступны", — пояснил он.

При этом Песков добавил, что "Россия не закрывает дверь для переговоров с Украиной".

Напомним, ранее РФ заявляла, что готова на переговоры, только если Украина готова признать "реалии на земле" - то есть захват и аннексию украинских территорий.

Между тем вчера западная пресса сообщила, что США ведут конфиденциальные переговоры с РФ по поводу прекращения агрессии против Украины. По данным СМИ, переговоры ведутся группой бывших высокопоставленных чиновников из сферы национальной безопасности США, а также экс-дипломатов и влиятельных экспертов. В частности, в них участвуют бывший помощник главы Пентагона Мэри Бет Лонг, экс-дипломат и президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас, эксперт по Европе Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм, а также некоторые бывшие чиновники Белого дома и Госдепартамента.

Вчера же президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Киев к мирным переговорам.