Между США и Россией идут конфиденциальные переговоры по Украине.

Об этом пишет со ссылкой на источники издание NBC News.

Переговоры ведет группа бывших высокопоставленных чиновников из сферы национальной безопасности США, а также экс-дипломатов и влиятельных экспертов. В частности, бывший помощник главы Пентагона Мэри Бет Лонг, экс-дипломат и президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас, эксперт по Европе Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм, а также некоторые бывшие чиновники Белого дома и Госдепартамента.

Со стороны России в них участвуют ученые, лидеры крупных аналитических центров и исследовательских институтов, "а также другие представители российской внешнеполитической сферы, которые, как считается, прислушиваются к президенту Владимиру Путину или находятся в постоянном контакте с лицами, принимающими решения в Кремле". На одной из встреч присутствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это было в апреле, когда Лавров прилетал в Нью-Йорк для участия в заседаниях ООН.

Переговоры велись неофициально, но об их течении участники отчитывались в Белом доме, поэтому администрация Джо Байдена в курсе этого вопроса, пишет издание.

"В рамках этих усилий по крайней мере один бывший американский чиновник побывал в России для обсуждения войны на Украине", - говорится в статье.

Цель этих консультаций - заложить основу для возможных переговоров о прекращении войны в Украине.

В частности, на встрече с Лавровым обсуждались такие вопросы, как судьба захваченной Россией территории, "которую Украина , возможно, никогда не сможет освободить", а также поиск взаимоприемлемого дипломатического решения.

Также среди целей - держать каналы связи с Россией открытыми и определить, где может быть место для будущих переговоров, компромиссов и дипломатии по поводу прекращения войны.

"Переговоры проходят на фоне растущих признаков того, что США и их союзники хотят, чтобы Москва и Киев перешли к мирным переговорам осенью, после завершения продолжающегося контрнаступления Украины", - говорится в статье.

Отметим, что упомянутые участники переговоров с американской стороны - Ричард Хаас и Чарльз Купчан - в июне написали статью о том, что после контрнаступления Украина может согласиться на переговоры с Россией.

"Даже если Запад усилит свою военную помощь, Украина все равно не сможет победить российские силы", - аргументировали участники переговоров с РФ.

Между тем немецкие СМИ пишут, что мирные переговоры по Украине могут состояться уже в июле.