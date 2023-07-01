Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк негативно отреагировал на публикацию The Washington Post, где речь шла о планах наступления ВСУ до границ Крыма и последующих переговоров.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Нет никаких выходов из войны. Все эти интрижные описания, конспирологические описания - они несколько отдают инфантилизмом. При такой большой войне, при таком большом объёме ресурсов, которые использует РФ, и при тех ставках, которые далее РФ, у этой войны нет ни единого компромиссного сценария", - сказал Подоляк.

Ранее сегодня Зеленский заявил о том, что переговоров до выхода россиян за границы 1991 года не будет.

Как сообщала "Страна", в Китае не против возвращения украинских территорий в границах 1991 года.

Война в Украине идет 493-й день. Мы следим за новостями 1 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня: Залужный упрекает Запад, готовится ли теракт на Запорожской АЭС, Пригожин сворачивает "империю".

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