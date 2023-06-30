Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 30 июня.

Главное из заявлений президента:

Сообщил о продвижении ВСУ вперед на всех направлениях. Рассказал о заседании ставки, где обсуждались вопросы обороны и наступления, а также поставок боеприпасов на фронт. Отдельно на ставке рассмотрели ситуацию на границе с Беларусью, северное направление решено усилить. Напомнил о том, что сегодня – первая годовщина освобождения острова Змеиный.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении украинских войск. По его словам, чтобы украинское контрнаступление продвигалось быстрее, украинцам нужно больше каждого вида оружия и истребители F-16.

Тем временем министр обороны Алексей Резников заявил, что главный удар ВСУ еще впереди.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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