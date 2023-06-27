Китай не против возвращения украинских территорий в границах 1991 года, но предлагает, чтобы Киев и Москва решили этот вопрос на переговорах.

Об этом заявил посол Китая в ЕС Фу Цун, пишет Al Jazeera.

Отвечая на вопрос Al Jazeera, поддерживают ли Китай нынешние цели Украины, включая возвращение оккупированных территорий, Фу Цун сказал:

"Не понимаю, почему бы и нет. Мы уважаем территориальную целостность всех стран. Поэтому, когда Китай установил отношения с бывшим Советским Союзом, мы на это и согласились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и именно за это мы выступаем".

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе визита в Пекин китайские власти заверили его, что не собираются поставлять России оружие для войны в Украине.

Напомним, война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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