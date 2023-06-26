Мирные переговоры по Украине могут состояться уже в июле.

Так утверждает немецкий общественный вещатель ARD, сообщает Тagesschau.

По информации издания, такая перспектива обсуждалась на мирной конференции с участием Украины, стран Запада и "глобального Юга", которая накануне состоялась в Дании.

"Основной целью было заручиться поддержкой стран, которые до сих пор были нейтральными или осторожными, таких как Бразилия, Индия, Южная Африка и Китай. Этот шаг рассматривается как важный шаг на пути к мирным переговорам. По информации студии ARD в Брюсселе, официальные переговоры могут состояться уже в июле", - пишет Тagesschau.

Reuters сообщало, что на встрече обсуждались "основные принципы мира" в Украине.

От Киева приехал глава Офиса президента Андрей Ермак и дипломаты. Они пытались убедить собеседников из стран "глобального Юга" в безальтернативности формулы Владимира Зеленского для окончания войны.

Ранее мы писали, что премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал мир к переговорам для завершения войны в Украине и заявил, что Индия "полностью готова" помочь Украине в "мирных" усилиях.

Также мирные переговоры между Украиной и Россией готов провести и парламент Южной Африки.