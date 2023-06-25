Зеленский записал новое видеообращение. Скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 25 июня.

Главное из заявлений президента:

  1. Сообщил о телефонных разговорах с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и с польским лидером Анджеем Дудой. По его словам, "поддержка очень весома и позволяет ВСУ двигаться вперед".
  2. Заявил, что "внимания мира недостаточно к ситуации на Запорожской АЭС".
  3. Обсудил с союзниками ситуацию в России.
  4. Рассказал о встрече украинской делегации в Копенгагене с политическими советниками лидеров Турции, Индии, Японии, Южной Африки и институтов Европейского Союза и приближении реализации "формулы мира".
  5. Упомянул успехи украинских защитников на Таврическом направлении.

Напомним, накануне в своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский на русском языке призвал россиян свергнуть Путина.

А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне прекращения мятежа Евгения Пригожина прокомментировал, почему Украина не видит возможностей переговоров с Россией.  

 

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