Встреча в Копенгагене, переговоры с союзниками и ситуация в России. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 25 июня.
Главное из заявлений президента:
- Сообщил о телефонных разговорах с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и с польским лидером Анджеем Дудой. По его словам, "поддержка очень весома и позволяет ВСУ двигаться вперед".
- Заявил, что "внимания мира недостаточно к ситуации на Запорожской АЭС".
- Обсудил с союзниками ситуацию в России.
- Рассказал о встрече украинской делегации в Копенгагене с политическими советниками лидеров Турции, Индии, Японии, Южной Африки и институтов Европейского Союза и приближении реализации "формулы мира".
- Упомянул успехи украинских защитников на Таврическом направлении.
Напомним, накануне в своем вечернем видеообращении Владимир Зеленский на русском языке призвал россиян свергнуть Путина.
А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне прекращения мятежа Евгения Пригожина прокомментировал, почему Украина не видит возможностей переговоров с Россией.
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