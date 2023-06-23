Командующий группы войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении есть ощутимые успехи Сил обороны и продвижение вперед.

Об этом Тарнавский написал в своем Telegram-канале.

По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 344 огневые задачи.

Украинским военным удалось уничтожить 51 единицу военной техники россиян, а именно:

3 танка;

14 ББМ (БМП, МТБ);

БПЛА "Supercam", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Merlin";

2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";

3 пушки 2С5 "Гиацинт-С";

3 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион";

2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация";

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б".

Также были уничтожены шесть складов боеприпасов противника.

Ранее мы писали, что в Минобороны призвали гражданских не оценивать наступление украинских войск.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.