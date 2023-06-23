Украинские войска отбили атаки россиян на Донбассе и под Купянском. Российская армия обороняется под Запорожьем и Херсоном.

Об этом сообщается в пятницу, 23 июня, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Произошло 27 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в направлении Синьковки Харьковской области;

Лиманском – в направлении Белогоровки;

Авдеевском – в районе Авдеевки и Северного;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в направлении Новомихайловки;

на Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения ВСУ. Также пыталась восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

2. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Бахмутском направлениях обстановка без существенных изменений.

3. Армия РФ нанесла ракетный удар 18 ракетами, 51 авиаудар, совершила около 50 обстрелов из РСЗО.

4. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов. ПВО уничтожила 14 ракет и 2 дрона Shahed-136/131, а также российский ударный вертолет Ка-52.

Ранее в украинском Генштабе сообщили, что ВСУ достигли частичного успеха на юге и сдерживают наступление РФ на востоке.

Война в Украине идет 485-й день. Мы следим за новостями 23 июня 2023 года в своем онлайне .

Также мы подводили итоги дня 22 июня. Генштаб заявляет о частичном успехе на Запорожском направлении. За минувшие сутки его удалось достичь на направлении Ровнополь - Старомайорское (под Великой Новоселкой), украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Генштаб также в своих сводках пишет о контратаках россиян в районе Пятихаток. При этом особенных продвижений на южном участке фронта за минувшие сутки не фиксируется.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события на этой неделе.