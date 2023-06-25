Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом. Беседу он назвал "положительной и вдохновляющей".

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По словам президента, стороны "обсудили ход боевых действий и происходящие в России процессы".

"Мир должен давить на Россию до возобновления международного порядка", – добавил Зеленский.

Он поблагодарил Байдена за поддержку, "особенно за ЗРК Patriot", и сказал, что нужно "в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите нашего неба".

"Обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения", – также сообщил Зеленский.

Свою версию телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Зеленским опубликовали и в Белом доме.

"Президент Байден сегодня говорил с президентом Украины Зеленским, чтобы обсудить поддержку Украины в ее защите от российской агрессии. Они обсудили продолжающееся контрнаступление Украины, и президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США, в том числе в виде постоянной помощи в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи. Лидеры также обсудили последние события в России", – говорится в сообщении Белого дома.

Напомним, недавно газета The Wall Street Journal писала, что изготовитель Patriot компания Raytheon Technologies планирует увеличить производство этих систем ПВО до 12 единиц в год и передать Украине еще пять комплексов до конца следующего года.

А недавно в Пентагоне выступили за поставку Украине кассетных боеприпасов. Сообщалось, что США пока не предоставляют это вооружение Украине в связи с установленными Конгрессом ограничениями на их экспорт, а также "беспокойством относительно единства союзников".