Зеленский на русском языке призвал россиян свергнуть Путина. Вечернее обращение президента
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 24 июня.
Главное из заявлений президента:
- Прокомментировал мятеж в РФ. Заявил, что Кремль не контролирует ситуацию в стране. В связи с этим призвал Запад усилить помощь Украине, которая может защитить Европу от РФ.
- Часть обращения произнес на русском языке, косвенно призвав россиян свергнуть президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, уже не в Москве и "где-то прячется".
Ранее сегодня Зеленский уже отреагировал на мятеж Евгения Пригожина. Происходящее в России президент Украины назвал "полномасштабной слабостью РФ".
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот согласился остановить мятеж. По словам Пригожина, он разворачивает ЧВК "Вагнер" и уводит их в тыловые лагеря.
Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.
Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.
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