Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 24 июня.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал мятеж в РФ. Заявил, что Кремль не контролирует ситуацию в стране. В связи с этим призвал Запад усилить помощь Украине, которая может защитить Европу от РФ. Часть обращения произнес на русском языке, косвенно призвав россиян свергнуть президента РФ Владимира Путина, который, по его словам, уже не в Москве и "где-то прячется".

Ранее сегодня Зеленский уже отреагировал на мятеж Евгения Пригожина. Происходящее в России президент Украины назвал "полномасштабной слабостью РФ".

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным и тот согласился остановить мятеж. По словам Пригожина, он разворачивает ЧВК "Вагнер" и уводит их в тыловые лагеря.

Война в Украине идет 486-й день. Мы следим за новостями 24 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 23 июня. Ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Взрывы прозвучали в Киеве, Днепре и Харькове, есть погибшие. В России очередное обострение между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ. Пригожин начал военный мятеж.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.