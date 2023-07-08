Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что президент РФ Путин посетит Турцию в августе.

Об этом он сказал во время вчерашней пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

В ходе визита будет обсуждаться вопрос обмена пленными между Украиной и РФ.

"Мы сейчас с Россией обсуждаем этот вопрос. И в следующем месяце будет визит Путина в Турцию, и будет возможность снова обсудить это тет-а-тет. Иногда мы говорим по телефону, когда есть возможность, обсуждаем по телефону этот вопрос", - заявил президент Турции.

По его словам, "в кратчайший срок стоит ждать положительного результата".

Также Эрдоган заявил об "искреннем желании", чтобы Москва и Киев вернулись к миру, несмотря на имеющиеся между ними разногласия.

Отдельно он коснулся зерновой сделки и высказал пожелание, чтобы ее продлили "хотя бы на три месяца".

Напомним, вчера Владимир Зеленский встретился с Эрдоганом в Стамбуле. Президент сообщил, что Эрдоган высказался в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Также обсуждали саммит НАТО в Вильнюсе и продление зерновой сделки.

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