Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео своего прибытия в Стамбул и первые кадры встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Соответствующее видео Зеленский разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, Эрдоган высказался в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Также обсуждали саммит НАТО в Вильнюсе и продление зерновой сделки.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем прибытии в Турцию для переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Координация позиций по формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", - перечислил Зеленский темы для обсуждения.

Ранее газета Hürriyet писала о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложит Владимиру Зеленскому посредничество в урегулировании военного конфликта в Украине.

Также сегодня телеканал Haber сообщил, что Эрдоган после сегодняшней встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле, вероятно, проведет переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

В Кремле такую возможность подтвердили и заявили, что будут "внимательно следить" за сегодняшней встречей президентов Турции и Украины.