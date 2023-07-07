Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем прибытии в Турцию для переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Координация позиций по формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями", - говорится в сообщении президента.

Напомним, сегодня газета Hürriyet писала о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган предложит Владимиру Зеленскому посредничество в урегулировании военного конфликта в Украине. Также на сегодняшней встрече в Стамбуле речь пойдет об обмене пленными между Россией и Украиной и вопросе продления зерновой сделки.

Ранее Эрдоган уже предлагал провести встречу Путина и Зеленского в Турции. Местные журналисты предполагают, что он вновь выступит с такой инициативой.

Также сегодня телеканал Haber сообщил, что Эрдоган после сегодняшней встречи с Владимиром Зеленским в Стамбуле, вероятно, проведет переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

В Кремле такую возможность подтвердили и заявили, что будут "внимательно следить" за сегодняшней встречей президентов Турции и Украины.