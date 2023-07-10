Британский премьер-министр Риши Сунак собирается сотрудничать с США и другими странами-союзниками для обсуждения вопроса вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Премьер-министр намерен работать с союзниками над определением пути, по которому Украина может присоединиться к НАТО. Точный механизм вступления все еще находится на стадии обсуждения.

Однако в Британии отмечают, что вступление Украины в НАТО в условиях войны с Россией может быть нецелесообразным. Тем не менее, Сунак утверждает, что Украина имеет "законное место" в Альянсе.

"Мы хотим сотрудничать с Соединенными Штатами и нашими союзниками по вопросу вступления Украины", - заявил пресс-секретарь премьер-министра.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО достигли согласия об исключении Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины в рамках присоединения к Альянсу. ПДЧ является предварительным этапом членства в НАТО, требующим выполнения индивидуальной программы подготовки и проведения реформ.

Ранее мы писали, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что "время обещаний истекло" и Украина должна стать членом НАТО.