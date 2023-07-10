Украина стремится присоединиться к НАТО, поэтому Альянс должен разработать механизмы для обеспечения ее вступления.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в ходе брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Украина должна стать членом НАТО. Время обещаний истекло, и мы должны обсудить, каким образом это можно обеспечить", - подчеркнул он.

Науседа отметил, что НАТО является прочным альянсом и должен поддерживать единство и солидарность. По его словам, все попытки разделить Альянс оказались неудачными.

"НАТО - это организация, основанная на консенсусе. Мы надеемся на достижение компромисса по этому вопросу. Важно, чтобы в ближайшие дни были приняты решения, чтобы членство Украины в НАТО стало не просто теорией, а реальной возможностью", - сказал президент Литвы.

Напомним, сегодня генсек НАТО подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Вильнюсе. Также он озвучил позиции, которые будут предложены Украине.

Также сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украину согласились принять в Альянс по упрощенной процедуре.