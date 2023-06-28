Литва передаст Украине две пусковые установки к системам ПВО NASAMS, 10 бронетранспортеров M113, 2,5 миллионов патронов и тысячи единиц противотанковых снарядов для гранатометов.

Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.

Таким образом общее количество переданных Литвой бронетранспортеров достигнет 72 единиц.

Стоимость двух переданных пусковых установок NASAMS составляет около 9,8 миллиона евро.

В ближайшее время они будут подготовлены для интеграции в существующие украинские подразделения ПВО.

Напомним, сегодня президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с неанонсированным визитом в Украину. Сообщается, что Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятии, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Украины.

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