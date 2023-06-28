В среду, 28 июня, президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с неанонсированным визитом в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба литовского президента.

Сообщается, что Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятии, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Украины.

Президент Литвы обсудит с Владимиром Зеленским повестку саммита НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, и вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощи Литвы и Европейского Союза Украине.

"Президент прибыл в Киев из Гааги, где вчера на встрече глав 7 государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начнется заседание Совета европейских лидеров", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Литве заявили, что Беларусь может устроить провокации во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

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