Литва отправила Украине зенитные установки L-70, о поставке которых стало известно в январе.

Об этом сообщает издание LRT.

Орудия предназначены для противовоздушной обороны и способны уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты противника на расстоянии до 5 километров в любых погодных условиях. Военная техника была загружена на грузовики и в пятницу отправлена ​​в Украину наземным транспортом.

"В эти дни готовится отгрузка в Украину, будет передан и перевезен ЗРК Л-70, конкретно зенитные орудия, боеприпасы, дополнительное оборудование, которое необходимо для эксплуатации этого орудия. Надеемся, что в ближайшее время оно дойдет до наших союзников", - сказал журналистам один из офицеров.

По его словам, инструкторы литовской армии в последние недели обучали украинских солдат обращению с оружием.

Как сказал министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, в общей сложности 15 украинских военных прошли обучение и уже вернулись в свою страну.

По словам представителя армии, в Украину в ближайшее время поступят 36 орудий.

Bofors L70 — автоматическая зенитная пушка, разработанная в Швеции концерном Bofors на основе орудия Bofors L60, активно применявшегося в годы Второй мировой войны. Одно из наиболее распространённых зенитных орудий в мире, состоит на вооружении многих государств.

Между тем Швейцария в пятницу отклонила запрос о поставке зенитных установок Украине.

В ноябре прошлого года Литва предоставила ВСУ снаряды для гаубиц PzH 2000.