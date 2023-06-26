В Литве считают необходимым укрепление границы с Беларусью на фоне событий в РФ.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, если Пригожин или часть группы "Вагнер" окажется в Беларуси с неясными планами и неясными намерениями, то это будет означать лишь то, что Литве необходимо еще больше усилить безопасность восточных границ.

"Я говорю не только о Литве, но, без сомнения, обо всей НАТО", - сказал Науседа журналистам по итогам заседания Совета госбезопасности Литвы.

Напомним, что ранее об усилении охраны границы с Беларусью заявили в Польше.

В Беларусь может отправиться куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после неудачной попытки мятежа.

При этом британский генерал не исключает, что "Вагнер" может начать наступление на Киев с территории Беларуси.

А на телеканале CNN озвучили версию, что Евгения Пригожина могут убить в Беларуси.

Также в Литве ранее заявляли, что не исключают того, что на фоне нестабильности страны Балтии и Финляндия могут вообще полностью закрыть границы для въезда из Беларуси и РФ.