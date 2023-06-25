Латвия вместе с Литвой, Эстонией и Финляндией координирует усиленные меры пограничного контроля на внешней границе. Страны могут принять совместное решение о закрытии границ с РФ и Беларусью, если будет необходимо.

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире Латвийского радио.

Ринкевичс считает, что на данный момент необходимости закрывать границы нет. Однако готовность к реагированию усилена, и Латвия не намерена пересматривать ограничения на пересечение границы и визовые процедуры для россиян.

"Как и в сентябре прошлого года, когда в России началась мобилизация, мы говорили и можем сказать сейчас, что ни мобилизация, ни нынешние события в России не являются основанием для того, чтобы выдавать кому-то гуманитарную или любую другую визу, или ослаблять правила въезда в Латвию", – сказал президент.

По его словам, Латвия ввела чрезвычайное положение на латвийско-белорусской и на латвийско-российской границах, а также начала строить заграждения на этих участках.

Напомним, Латвия прекращает выдавать россиянам гуманитарные и другие визы, а также усиливает охрану границы с Россией. Кроме этого, власти решили продлить действие ограничений на пересечение границы россиянами, действующие с 19 сентября 2022 года.

Мы также сообщали, что россиянам по-прежнему выдают шенгенские визы, но отказов стало больше. В первой половине 2023 года больше всего виз россиянам выдавали Италия и Испания.