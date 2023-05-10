За празднование Дня Победы в Латвии задержали 17 человек, возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела.

Об этом сообщила местная полиция.

Празднование 9 мая в Латвии запрещено законом. 20 апреля Сейм страны одобрил законопроект о том, что в этот день нельзя будет запускать салюты и использовать другую пиротехнику, а также устраивать митинги, пикеты и шествия.

Согласно закону, на всей территории Латвии 9 мая (в течение всех суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов.

Также сообщалось, что в Риге собираются снести памятник Пушкину, чтобы возле него не собирались горожане на 9 мая.

Депутаты городской Думы считают, что памятник должен быть демонтирован, потому что российское посольство использует его как "инструмент мягкой силы и пропаганды".

Ранее стало известно, что в Эстонии будут штрафовать тех, кто хочет отметить 9 мая.

"Можно прийти с цветами на кладбище, поклониться павшим, развернуться и уйти. Настоятельная просьба полиции – не иметь при себе никакой символики и не слушать с помощью телефона агрессивную музыку.