За празднование Дня победы в Латвии задержали семнадцать человек и возбудили больше двух десятков дел
За празднование Дня Победы в Латвии задержали 17 человек, возбуждено 23 административных и четыре уголовных дела.
Об этом сообщила местная полиция.
Празднование 9 мая в Латвии запрещено законом. 20 апреля Сейм страны одобрил законопроект о том, что в этот день нельзя будет запускать салюты и использовать другую пиротехнику, а также устраивать митинги, пикеты и шествия.
Согласно закону, на всей территории Латвии 9 мая (в течение всех суток) и до 7 часов утра 10 мая запрещено использование пиротехники. В публичном пространстве на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, манифестаций, собраний и пикетов.
Также сообщалось, что в Риге собираются снести памятник Пушкину, чтобы возле него не собирались горожане на 9 мая.
Депутаты городской Думы считают, что памятник должен быть демонтирован, потому что российское посольство использует его как "инструмент мягкой силы и пропаганды".
Ранее стало известно, что в Эстонии будут штрафовать тех, кто хочет отметить 9 мая.
"Можно прийти с цветами на кладбище, поклониться павшим, развернуться и уйти. Настоятельная просьба полиции – не иметь при себе никакой символики и не слушать с помощью телефона агрессивную музыку.