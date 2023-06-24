Латвия прекращает выдавать россиянам гуманитарные и другие визы, а также усиливает охрану границы с Россией.

Об этом сообщает президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в своём Twitter.

По словам Ринкевичса, данное решение было принято "в связи с нестабильной военной обстановкой в РФ".

Кроме этого, власти решили продлить действие ограничений на пересечение границы россиянами, действующие с 19 сентября 2022 года.

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия, Литва и Эстония скоординированно охраняют свои границы с Россией и Беларусью и при необходимости будут принимать совместные оборонительные действия.

Напомним, россиянам по-прежнему выдают шенгенские визы, но отказов стало больше. В первой половине 2023 года больше всего виз россиянам выдавали Италия и Испания.

Также мы публиковали информацию о том, что Латвия ограничила въезд гражданам России по шенгенскими визам. Это ограничение было наложено совместно с Литвой и Эстонией и касалось передвижения российских граждан через границы стран Балтики с Россией и Беларусью. Согласно постановлению, обладатели шенгенских виз из РФ и Беларуси теперь не могут пересекать сухопутную границу ряда приграничных стран.