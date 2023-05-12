Россиянам продолжают выдавать шенгенские визы. При этом с отказами сталкиваются примерно 17% обращающихся.

Об этом пишет российский "Интерфакс".

В 2019 году доля отказов в шенгене для граждан РФ была 9,9%.

В 2023 году больше всего виз россиянам выдают Италия и Испания.

При этом если раньше Россия была на первом месте по числу граждан, обращающихся за шенгенскими визами, то теперь на первом месте Турция (778,4 тысяч заявлений) а РФ - на втором (687,2 тыс.).

Напомним, что в августе прошлого года в России начался ажиотажный спрос на оформление шенгенских виз. За несколько недель число заявителей на шенгенскую визу выросло на 40 процентов. Россияне боялись, что процедура оформления виз для поездок в Европу станет такой же сложной, как для путешествий в США.

Особенно это чувствовалось на фоне заявлений эстонских властей о решении закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами. Каждый второй клиент пытался оформить визу впрок, в основном для поездок с детьми в Европу на период каникул.

9 сентября 2022 года в Латвии действительно ограничили въезд гражданам России с шенгенскими визами.

С 19 сентября прошлого года россиянам с туристическими шенгенскими визами запрещено въезжать в страны Балтии и Польшу.