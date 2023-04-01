Экс-мэр Риги Нил Ушаков и писатель из Латвии Алексей Евдокимов (соавтор книги "Головоломка") поговорили об отличии русских в странах Западной Европы (например, в Германии) от русских в Латвии.

Видео беседы публикуют Telegram-каналы.

Из их общения можно узнать, что в Германии русские во втором-третьем поколении быстро ассимилируются в немецком обществе.

"Если я стану русскоязычным европейцем в Германии, мои дети, наверное, уже будут немцами, а внуки - точно будут", - говорит Евдокимов.

В то время как в Латвии, по словам беседующих, русские продолжают жить отдельной общиной и практически не ассимилируются среди латышей.

Ранее мы писали, что в Латвии россиян будут проверять на политические взгляды при продлении ВНЖ. Сейчас в стране имеют вид на жительство около 10 тысяч россиян.

Также "Страна" рассказывала, что Минобразования Латвии планирует с 2026 года запретить школьникам выбирать русский язык вторым иностранным. Планируется, что вторым иностранным во всех учебных заведениях сможет быть лишь один из официальных языков ЕС, или языки, изучение которых регулируется межправительственными договорами.