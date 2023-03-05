С железнодорожного вокзала в Риге была удалена надпись на русском языке.

Об этом в Twitter сообщил министр транспорта Латвии Янис Виттенбергс.

"Сегодня название станции на русском языке - Вокзал - демонтировано со здания Рижского центрального железнодорожного вокзала. Отныне название станции будет на двух языках — латышском и английском", - написал он.

Также он опубликовал две фотографии, на которых запечатлено здание вокзала до и после демонтажа вывески.

Напомним, ранее мы писали о том, что летом в Риге снесли памятник воинам Советской армии. Президент Латвии Эгил Левитс заявлял, что советский памятник освободителям в Риге - "свидетельство оккупации и страданий латышского народа", поэтому его необходимо снести.

Также мы писали о том, что в Риге улицу, на которой расположено российское посольство, переименовали в улицу Героев Украины. Посольство РФ отказалось менять табличку с ее названием, поэтому власти Риги сами поставили новый указатель.

Кроме того, мы рассказывали о том, что президент Латвии Эгилс Левитс готов стать адвокатом Украины по созданию Специального трибунала для наказания политической верхушки России за развязанную против Украины войну.