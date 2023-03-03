В пятницу, 3 марта, президенты Украины Владимир Зеленский и Латвии Эгилс Левитс прибыли во Львов. Они почтили память павших защитников на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Украинскую делегацию представил Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской, замглавой Офиса президента Алексеем Кулебой, начальником Львовской ОВА Максимом Козицким и его первый замом Андреем Годиком.

Вместе с приехавшим с визитом во Львов президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом и первой леди Андрей Левите политики посетили Лычаковское кладбище.

Президенты почтили память украинских воинов, покоящихся на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища. В частности, возложили цветы к могилам защитников.

Далее запланированы переговоры между Левитсом и Зеленским, а после их завершения – совместный брифинг.

Напомним, в январе Зеленский приезжал во Львов и проводил там совещание о ситуации на границе с Беларусью.

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