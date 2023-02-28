Во вторник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Видео встречи он опубликовал в своем Facebook.

Президент сообщил, что с первого дня полномасштабного вторжения России наше государство испытывает поддержку со стороны Международного уголовного суда.

Также во время встречи, Зеленский подчеркнул, что ужасающие преступления, совершенные на территориях Украины российскими оккупантами, не должны остаться безнаказанными. Виновные в них должны быть привлечены к ответственности.

"Для нас важно услышать сигналы о поддержке и важности правосудия. Это значит, что мы не одни в желании добиться справедливости для Украины и совместно сможем вернуть справедливость для Европы и мира. Чтобы такие ужасные преступления не могли повториться в будущем даже теоретически", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром финансов США Джанет Йеллен, стороны обсудили денежную помощь и конфискацию активов россиян.

Также сообщалось, что президент Латвии станет адвокатом Украины при создании Спецтрибунала.

Война в Украине продолжается уже 370-й день. Мы следим за новостями 28 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 369-го дня войны. Ночью Украину атаковали вражеские беспилотники. В Хмельницком при повторном обстреле погибли двое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки БПЛА. В ВСУ сообщили, что на фронте эпицентром удара врага остается Бахмут. В Bild написали, что Запад может оказать на Украину давление, чтобы склонить к переговорам, если к осени не будут достигнуты значительные успехи на фронте.

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