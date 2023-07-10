На саммите НАТО в Вильнюсе Германия объявит об "очень существенной" поставке военной техники Украине.

Об этом пишет агентство Reuters.

Изданию об этом заявил высокопоставленный представитель правительства Германии.

Источник отказался раскрыть дальнейшие детали и оставил без комментария вопрос, войдут ли в новый пакет помощи крылатые ракеты Taurus, предоставить которые просил Киев.

Напомним, Берлин не раз заявлял об отказе поставлять Украине Taurus.

Ранее заявление о новых поставках Украине сделала также министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью RFI.

"Готовятся новые поставки военной помощи с постоянным учетом насущных потребностей, высказанных Украиной", - сказала она.

Напомним, ранее в Белом доме не исключили передачу Украине истребителей F-16 до завершения войны.

Также мы писали, что генсек Альянса НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите. Также он озвучил позиции, которые будут предложены Украине на саммите в Вильнюсе.

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