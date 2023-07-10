Япония и Украина договариваются о проведении встречи премьер-министра Фумио Кисиды и президента Владимира Зеленского. Она должна состояться в среду, 12 июля, на полях саммита НАТО.

Об этом пишет Kyodo News.

По данным издания, во время переговоров с Зеленским премьер Японии выразит готовность усилить поддержку Украины в восстановлении ее инфраструктуры и экономики.

"Это будет первая встреча двух лидеров с тех пор, как в мае президент Зеленский неожиданно появился на саммите стран G7 ("Большой семерки") в Хиросиме. В июне Кисида провел телефонный разговор с Зеленским", - говорится в публикации.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Япония может начать поставки снарядов в США для передачи Киеву. Переговоры ведутся о поставках 155-мм снарядов, поскольку Япония не может отправить оружие напрямую воюющим странам из-за ограничений своего законодательства после Второй мировой войны.

Также весной правительство Японии выделило Украине новый дополнительный пакет гуманитарной помощи на сумму 470 миллионов долларов. Эти деньги, в частности, пойдут на разминирование территорий и восстановление критической энергетической инфраструктуры.