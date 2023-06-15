Япония может начать поставки снарядов в США для Украины

Япония может начать поставки снарядов в США для передачи Киеву. Переговоры ведутся о поставках 155-мм снарядов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что Япония не может отправить оружие напрямую воюющим странам из-за ограничений своего законодательства после Второй мировой войны.

Поэтому Вашингтон предлагает начать поставки на основании соглашения 2016 года, которое позволяет Японии и США обмениваться боеприпасами в рамках давнего альянса стран в сфере безопасности.

Ранее уже был найден способ продавать США японскую взрывчатку для артиллерийских снарядов для Украины, но взрывчатка относится к товарам двойного назначения, на которые запрет распространяется не так строго.

Напомним, в конце мая Япония передала Украине 100 военных транспортных средств, в том числе грузовики и внедорожники.

Ранее газета WSJ сообщала, что Южная Корея начала тайно передавать через США Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Официально в Вашингтоне и Сеуле информацию не комментируют.

Война в Украине идет 477-й день. Мы следим за новостями 15 июня 2023 года в своем онлайне.