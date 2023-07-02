Германия не хочет поставлять Киеву оружие, которое можно использовать для нападения на РФ.

Так немецкий канцлер Олаф Шольц ответил на вопрос о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus во время интервью телеканалу ARD.

"Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом: мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовались для того, чтобы попадать по российским территориям", - заявил Шольц.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус во время визита в Вильнюс сказал то же самое.

"Касательно оружия дальнего действия я могу еще раз очень ясно сказать, что мы, как и прежде, придерживаемся сдержанной позиции, так же, как и наши американские партнеры. В настоящий момент в нашей оценке ничего не изменилось", - заявил Писториус.

Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 км в конце мая. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. По их данным, Киев "хотел бы срочно получить" такие ракеты.