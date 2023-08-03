Украина начала переговоры с Штатами по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности, о начале которых объявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Эти переговоры предусмотрены совместной декларацией о поддержке Украины, которая стала основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений, сообщает официальный сайт президента страны.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее советник главы Офиса президента Дарья Заривная озвучила основные направления, по которым Украина получит "гарантии безопасности" от союзников.

Детали будущего документа она отказалась называть, но сообщила, что он будет конкретизировать положения рамочного соглашения, подписанного в Вильнюсе на последнем саммите НАТО:

конкретная оборонная поддержка;

развитие ВПК;

обучение украинских военных подразделений за границей;

обмен разведданными;

поддержка финансовой стабильности;

поддержка развития и восстановления украинской экономики.

Таким образом в документе не будет обязательств США и других стран воевать за Украину. По сути это будет та же поддержка, которая оказывается Украине и сейчас.

Сегодня Зеленский назвал дюжину стран, которые готовы подписать с Киевом соглашения о предоставлении "гарантий безопасности".

Первой страной, с которой Украина подпишет такое двустороннее соглашение, станут США.