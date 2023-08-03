Президент Украины Владимир Зеленский назвал 12 стран, которые на сегодняшний день выразили готовность подписать с Киевом соглашения о предоставлении "гарантий безопасности".

Об этом Владимир Зеленский сказал 3 августа на совещании с иностранными дипломатами.

По его словам, это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

Они присоединились к "вильнюсской декларации", и теперь с каждой страной нужно подписать двухсторонние соглашения.

"На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями, и первым государством, с которым работаем, стали США", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что за вторую половину этого года пакет гарантий безопасности должен стать вполне конкретным.

Владимир Зеленский на совещании с иностранными дипломатами. Фото: president.gov.ua

Ранее в Офисе президента озвучили основные направления, по которым Украина получит эти гарантии.

По сути, это будет та же военная помощь, что и сейчас, - без обещания воевать за Украину.

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