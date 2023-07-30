Со следующей недели Украина начнет переговоры с США по вопросу гарантий безопасности.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет о двустороннем документе.

"Эти гарантии будут действовать до получения Украиной членства в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности. Сейчас мы работаем над двусторонними соглашениями с каждым из партнеров", - заявил Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что гарантии представляют собой "конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины побеждать и сдерживать российскую агрессию в будущем".

"Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях и наказаниях для агрессора", - подытожил Ермак.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не будет доверять гарантиям безопасности союзников, если это будут просто "бумаги без каких-либо затрат".

Тем временем Украина созывает в Саудовской Аравии саммит по урегулированию войны. Россия на собрание не приглашена, также там не ожидают Китая, хотя и не исключают его появления в связи с добрыми отношениями с Саудовской Аравией.