Анализируем ситуацию на 522-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте

На востоке россияне продолжают вести активные атаки. По словам замминистра обороны Анны Маляр, на Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, "но потерпел неудачу и понес потери".

По утверждению российских телеграм-каналов, под Сватово армия РФ закончила захват Новоегоровки и прилегающих высот, чего Украина не подтверждала.

Вчера наступление РФ на сватовском участке упомянул Путин. По его словам оно проводится для "улучшения тактического положения" - занятия высот и выгодных позиций. Российский президент сообщил, что там командует генерал Андрей Мордвичев, который ранее предсказывал окончание войны следующей весной.

Южнее - под Бахмутом - ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге, сообщила Анна Маляр. "На северном фланге подвижек нет. Противник перебрасывает под Бахмут дополнительные силы и средства. В самом городе продолжаются обстрелы с обеих сторон", - заявила она.

Американский "Институт изучения войны" заявляет, что за вчерашний день украинские войска продвинулись вплотную к северо-западной окраине Курдюмовки. Российские паблики пишут об ожесточенных боях в соседней Клещеевке, которую атакуют украинские войска, но и россияне постоянно перебрасывают туда резервы.

В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой, сообщили в Минобороны Украины.

Как сказал спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень, россияне усиливают штурмы, бросая в бой отряды "Шторм-Z", которые преимущественно состоят из заключенных. Особенно сильные бои на направлении Александровка - Марьинка.

На Запорожском фронте ВСУ "постепенно, но уверенно продвигаются", заявила замминистра Маляр, но сообщить направления отказалась из соображений безопасности.

Многие отмечают, что на Ореховском участке, где ВСУ на днях сделали новую попытку рывка, уже третий день как установилось относительно затишье. Об этом заявил как "Институт изучения войны", так и президент РФ Путин. По его словам, продолжаются пехотные атаки, а технику ВСУ сейчас отвели для восстановления после недавних штурмов.

Военные телеграм-каналы отмечают, что на Запорожском фронте бои стихли из-за проливных дождей. При этом активнее развивается ситуация на Времьевском участке - там россияне пытаются контратаковать, чтоб вернуть потерянное ими недавно Старомайорское. Результат этих действий неизвестен.

Что происходит на юге?

CNN вчера проанализировала первые итоги новых украинских атак на юге.

Издание пишет, что ВСУ "удваивают усилия по прорыву мощной обороны России", что позволило им "немного продвинуться к югу от города Орехов", а также добиться "скромных успехов" восточнее (видимо, на Времьевском выступе).

Но наступление спотыкается, во-первых, об удары российской авиации и артиллерии.

"Их вертолеты летают здесь парами и обстреливают наши позиции, работают штурмовики Су-25, сбрасывают бомбы на головы нашим ребятам. Сюда стянуто много подразделений, чтобы попытаться не только остановить наше движение, но и отбить утраченные позиции на определенных участках", - заявил CNN Константин Денисов, член "Легиона свободы", принимающий участие в боях на юге.

Также, по мнению экспертов, начатое Украиной разминирование российских позиций "не сломает хребет российской обороне". "На спутниковых снимках видно несколько слоев российских укреплений, иногда глубиной 20 километров", - пишет издание.

Возникают у западных аналитиков вопросы и к тактике ВСУ.

"Несмотря на торопливую подготовку, в том числе в Западной Европе, украинские силы, похоже, с трудом проводят общевойсковые операции", - говорится в статье.

Эти операции слабо синхронизированы между собой, считает военный эксперт Франц-Стефан Гэди после посещения передовой и общения с украинскими военными.

"Украине придется лучше синхронизировать и адаптировать текущую тактику, без которой западное оборудование не окажется тактически решающим в долгосрочной перспективе", - заявил он.

При этом военные эксперты пока не видят признаков того, что Украина ввела крупные силы в бой. "Мы не видели никаких свидетельств атаки на уровне батальона и, конечно же, атак на уровне бригады (украинская бригада – это примерно 3000 военнослужащих)", - заявил Джордж Баррос из "Института изучения войны".

Среди преимуществ для Украины он называет географические - некоторые линии обороны РФ разделены реками или лесными массивами. Примером тому Баррос видит успехи ВСУ на Времьевском участке, где украинские силы продвигаются в основном вдоль реки Мокрые Ялы.

Фактор же усталости российских войск эксперты предлагают не переоценивать.

"Российские силы, даже если они сильно деградировали и не имеют боеприпасов, вероятно, способны задержать, сдержать или отразить отдельные украинские наступления размером со взвод или роту, если только эти атаки не будут лучше скоординированы и синхронизированы на более широкой линии фронта", - считает Гэди.

По его мнению, контрнаступление Украины "останется кровавой борьбой на истощение, когда резервные подразделения будут постепенно подпитываться в ближайшие недели и месяцы".

CNN делает вывод, что "конфликт начинает напоминать статичные линии фронта, которые начали укрепляться на Донбассе в 2015–2016 годах". И в этой связи возникают вопросы.

"Не начнут ли западные правительства оказывать давление на Украину, чтобы добиться урегулирования? А учитывая понесенные к настоящему времени потери, способность России создавать резервы и неопределенность вокруг президентских выборов в США, изменятся ли собственные расчеты украинского правительства?", - пишет издание.

Удары по Запорожью, Сумам и Москве

На этих выходных было большое количество обстрелов.

ВСУ вчера подтвердили новый удар по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью. Сообщалось, что цель поражена.

Ранее назначенные РФ "власти" заявили об ударе по железной дороге между Херсонской областью и Крымом 12 ракетами Storm Shadow. По утверждению "губернатора" Сальдо, все ракеты "сбиты ПВО, повреждения уже устранены".

Были зафиксированы очереди на выезд через Чонгар, сейчас о них не сообщается.

Вчера во второй половине дня россияне нанесли два ракетных удара - по Запорожью и Сумам.

В Запорожье погибли мужчина и женщина. Взрывной волной выбиты окна в 13 многоэтажках, повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

По данным местных пабликов, торговый центр, который пострадал от удара, находится рядом с заводом по производству радиолокационного оборудования "Искра". Его россияне ранее уже бомбили в августе прошлого года, утверждая, что там ремонтировали "Хаймарсы". Но украинские власти нового прилета по заводу не подтверждали.

В Сумах ракетный прилет был по зданию общежития профессионально-технического училища. Погибло двое человек, ранения получили 20. Пострадал Сретенский храм УПЦ.

Сегодня ночью был налет беспилотников и по Украине. Сбито четыре дрона, обломки одного из них зажгли хранилище зерна в Криворожском районе. Также россияне этой ночью сбросили две авиабомбы на остров Змеиный.

Под утро произошли отака дронов на Москву и Крым.

В российской столице взрывы прозвучали в районе делового центра Москва-Сити. Повреждены фасады офисных зданий и ряд офисов.

Судя по кадрам вынесенных взрывом документов, пострадали помещения сразу нескольких российских министерств - минэкономразвития, минпромторга, минцифры, федерального агентства по делам национальностей.

Минобороны РФ заявляет, что в районе "Москвы Сити" были подавлены РЭБ два беспилотника. Ещё один был сбит над Одинцовским районом Подмосковья.

Также заявляется об атаке 25 дронов на Крым. Все они, как утверждают в МО РФ, сбиты и посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений нет.

"В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Тех, кого война "не касается", она уже касается. Уже есть определенные настроения в России - что-то прилетает, прилетает громко. Поэтому говорить о российском покое в глубинке уже не приходится. Они получили то, что хотели", - прокомментировал удары по Москве спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

То есть, исходя из этих слов, основная задача была информационно-психологическая - показать москвичам, что война не "где-то далеко", а уже пришла к ним в дом.

К слову, как информационно-психологическую операцию трактуют удар дронов и поддерживающие войну российские паблики. Утверждая, что никакой военной цели эти удары не преследует, а призваны "переключить внимание" украинцев с ударов по территории Украины и создать "победную картинку". Также они предполагают, что Россией будет нанесен некий "ответный удар".

Военные перспективы

Россияне сосредоточились на удержании сухопутного коридора в Крым, заявляет военный медиацентр Минобороны Украины.

"По имеющейся информации, российские войска в Херсонской и Запорожской областях фокусируют основное внимание на ведении позиционной обороны для сохранения путей коммуникаций с оккупированным Крымом", - говорится в заявлении ведомства.

О том, что выход Украины к Азовскому морю будет знаменовать сухопутную блокаду Крыма и создаст мощный рычаг давления на Россию, "Страна" уже рассказывала (и об этом неоднократно говорили в том числе украинские эксперты).

Другой вопрос, возможно ли это сделать в обозримой перспективе - учитывая длительные и кровопролитные бои за каждое село. И то, что РФ рассматривает это направление как сверхприоритетное - учитывая катастрофические последствия для своего положения на юге при успехе контрнаступления Украины.

Запред совбеза РФ Дмитрий Медведев сегодня дал понять, что если контрнаступление ВСУ будет успешным, Россия может применить ядерное оружие. По его словам, российские вооруженные силы "предотвращают мировой конфликт", отражая наступление Украины.

"Ведь если представить себе, что наступление "укробандеровцев" при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа Президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется", - написал зампред совбеза РФ.

В июне Байден назвал реальной угрозу применения Россией тактического ядерного оружия в Украине. Украинские власти же говорят, что Москва не будет применять ЯО в Украине, и можно не бояться наступать на Крым.

Также в анализе медиацентра ВСУ говорится, что в Черном и Азовском морях россияне стремятся предотвратить атаки на свой флот и пытаются улучшить оборону пунктов базирования кораблей.

Атаки на флот ВСУ могут проводить с помощью безэкипажных дронов, которые недавно показала CNN. Дальность его действия составляет 800 км. Он может нести до 300 кг взрывчатки. Утверждается, что это полностью украинская разработка.

Именно такие дроны, судя по всему, подорвали недавно Крымский мост.

Вчера Владимир Путин заявил, что после этого подрыва получил предложения по защите Крымского моста, и, "когда они заработают, это будет видно".

Отметим, что в российской экспертной среде обсуждают один из самых простых способов борьбы с безэкипажными катерами - возведение сплошных подводных сетей вокруг таких объектов как мосты и порты. Но имел ли Путин их в виду - неизвестно.

Тем временем в Британии тренируют украинский спецназ для военных операций в Крыму, пишет издание Sunday Express, ссылаясь на источники. Обучение проходят две тысячи человек в Дартмуре. Из них, как пишет издание, будут делать "острые копья" для захода в Крым.

Всего на полуостров планируется наступление тремя группами. Одна из них - это спецназ, который сейчас готовят к операции. Две другие будут осуществлять параллельные атаки. "Вернуть полуостров Украина собирается до Рождества (то есть, до конца декабря - Ред.)", - пишет издание.

По его данным, операция будет включать удары с воздуха, суши и моря. Планируются и атаки ракетами дальнего радиуса действия, поставки которых ожидаются от Великобритании, США и Германии.

Впрочем, до Крыма еще нужно дойти, взломав мощную российскую оборону и не растратив на это боевой потенциал ВСУ.

От Копенгагена к Джидде. Контуры мира

Вчера стало известно, что в Саудовской Аравии пройдут обсуждения по установлению мира в Украине, пишет Wall Street Journal. Россия на них не приглашена.

Сообщается, что консультации состоятся "в рамках усилий Запада по привлечению стран глобального Юга" (то есть тех, кто не ввел санкции против России и не оказывает военную помощь Украине).

"Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины", - говорится в статье.

На переговоры позовут ключевые развивающиеся страны, включая ЮАР, Индию и Бразилию, а также Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Собрание планируется в начале августа в городе Джидде, добавляет издание.

Там же будут присутствовать британцы, поляки, чехи и отдельно - представители Евросоюза. Как пишет Associated Press, ожидается участие представителя Белого дома. Офис президента Украины уже подтвердил встречу, но не акцентировал, кто на нее приедет.

Ожидается, что страны, принимавшие участие в недавней встрече по Украине в Копенгагене, появятся и в саудовских переговорах. Это в том числе Индия и Бразилия.

Отметим, что Китай пропустил встречу в Копенгагене. И сейчас участия Пекина пока не ожидается. Но западные дипломаты заявили, что надеются на Саудовскую Аравию, которая имеет тесные отношения с Пекином - и с расчетом, что китайцев удастся уговорить.

Кульминацией этих усилий Запада по консолидации вокруг Украины стран "глобального Юга" может стать мирный саммит в конце этого года - где "мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования войны".

"Они надеются, что эти принципы могут направить будущие мирные переговоры между Россией и Украиной", - говорится в статье. О том же сегодня заявил и глава ОП Андрей Ермак.

Но удастся ли это - неясно. На предыдущей встрече в Копенгагене "между Украиной и большинством присутствовавших развивающихся стран существовал большой разрыв во взглядах". Такой же разрыв по вопросу Украины недавно проявился между странами Латинской Америки и ЕС, которые не смогли согласовать общее заявление по войне в Украине.

Напомним, что страны "глобального Юга" отказываются обвинить Россию в развязывании войны и не требуют от РФ вывести войска из Украины без предварительных условий. Они видят урегулирование в Украине как некий компромисс между Киевом и Москвой - в том числе, территориальный (против чего выступают Запад и Украина).

И в Саудовской Аравии, судя по всему, последует еще одна попытка перетянуть хотя бы часть этих стран на сторону Украины. Что укрепило бы позиции Запада в целом на гипотетических переговорах с Россией о мире.

Кроме того, одним из факторов окончания войны, помимо усилий сторон на поле боя, возможно, станут выборы в США.

Советник главы ОП Михаил Подоляк вчера назвал примерные сроки, сколько еще будет длиться война.

"17 месяцев или еще какое-то количество месяцев, которые нам понадобятся для того, чтобы довести эту войну до конца, будут однотипными. Россия будет не обращать внимания на международное право, снова бить по гражданскому населению", - заявил советник Ермака.

Указанный Подоляком срок - 17 месяцев - истекает в январе 2025 года. Отметим, что в этом месяце как раз состоится инаугурация президента США, которого будут избирать в ноябре 2024 года.

В правящих кругах США звучат опасения, что если эту должность займет Дональд Трамп, он может остановить поддержку Украины. Сам Трамп неоднократно заявлял, что "закончит войну за 24 часа".

При этом в западных СМИ также звучала версия, что администрация Байдена попытается завершить войну до старта предвыборной кампании - поскольку республиканцы могут отказаться выделять Белому дому ассигнования для продолжения боевых действий (особенно, если контрнаступление не принесет значительных результатов).

Украина же заявляет, что будет воевать с Россией, пока ее войска не уйдут за границы 1991 года. Но при этом, как видим, прогнозы спикеров Банковой на окончание войны четко совпадают с электоральным циклом в США.

Делают такую увязку и европейские политики.

Министр обороны Италии сегодня допустил, что по Украине может быть принято не военное, а политическое решение.

По словам Гуидо Крозетто, это связано с тупиковой ситуацией на фронте, усталостью Европы от экономических издержек войны и с выборами в США.

"Сегодняшняя ситуация зашла в тупик, что заставляет нас задуматься о длительных, если не очень долгих сроках (завершения войны - Ред.)... Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Русские окопы затрудняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта", - заявил Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, общественное мнение на Западе "проявляет все большую нетерпимость к конфликту и все меньше солидарности по отношению к пострадавшим".

"Мы живем в эпоху, когда если что-то мешает повседневной рутине, это заставляет нас забывать о таких ценностях, как свобода и демократия. И такое отношение имеет вес. И, как это ни парадоксально, это как раз один из элементов, который мог бы ускорить мирный процесс. Кроме того, приближаются американские президентские выборы, которые могут изменить позицию США", - добавил министр.