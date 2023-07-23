Командующий российской группировкой войск "Центр" Андрей Мордвичев изложил видение руководства армии РФ на ход войны. Он заявил, что "к весне все закончится".

Об этом Мордвичев сказал в эфире российского телевидения.

"Запала у ВСУ для контрнаступления хватит до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут. Ну, к весне, я думаю, это все закончится", - заявил генерал.

Напомним, в сентябре 2022 года СБУ обвинила Мордвичева в отдаче приказа на штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе. СБУ сообщило, что в Мариуполе Мордвичев вместе с Кадыровым утверждали план окончательного захвата города, блокировки и последующего штурма "Азовстали".

Как мы сообщали, глава ГУР Кирилл Буданов заверил, что успех контрнаступления ВСУ будет виден, но позже. Временной коридор определён в несколько месяцев.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результат наступления ВСУ станет заметен, когда Украина бросит в бой все свои силы.

Ход возвращения украинских территорий также прокомментировал и президент Украины. Владимир Зеленский объяснил, почему наступление украинской армии идёт так медленно.