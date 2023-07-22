Результат контрнаступления ВСУ станет заметен, когда Украина бросит в бой все свои силы.

Об этом заявили сразу два крупных чиновника США: госсекретарь Энтони Блинкен и советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Когда они (украинские войска - Ред.) развернутся и начнут действовать, все силы, которые были обучены за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", - заявил Блинкен, выступая на 14-м ежегодном Аспенском форуме по безопасности.

Примерно о том же сказал и Салливан, также выступая на этом мероприятии.

По мнению Блинкена, ВСУ "имеют уже все для успеха", потому что они "борются за свою землю, за свою страну, за свое будущее, за свою свободу".

"Украина располагает значительными объемами сил, которые она еще не направила в бой. Она пытается выбрать момент, когда направление этих сил в бой будет иметь максимальный эффект на поле боя", - считает советник Байдена.

Он, однако, добавил, что в Вашингтоне "с самого начала говорили, что это будет тяжело".

"Вы, видимо, слышали, и многие говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", - заявил он.

Отметим, что тот же тезис на этой неделе озвучил и глава генштаба США Марк Милли. По его словам, у Украины "значительное количество боевой мощи, которая еще не задействована" в контрнаступлении.

Кроме того, Милли говорил, что международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп – более 63 тысяч военных – для нынешнего украинского контрнаступления.

Ранее западные СМИ писали о том, что Украина при контрнаступлении на юге использовала только три бригады из 12, предназначенных для штурмовых действий.