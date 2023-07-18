Украинское контрнаступление "далеко от провала", несмотря на то, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Радио Свобода.

"Контрнаступление началось примерно пять-шесть недель назад, и разные военные игры, которые проводились раньше времени, предусматривали определенные уровни прогресса. Оно замедлилось, потому что это разница между войной на бумаге и реальной войной. Это реальные люди в реальных машинах, действительно разминирующих настоящие минные поля, и они действительно погибают. Поэтому, когда это случается, подразделения имеют тенденцию замедляться, и это правильно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля", – сказал он.

Милли также отметил, что у Украины "значительное количество боевой мощи, которая еще не задействована" в контрнаступлении.

Ранее глава Комитета начальников штабов США Марк Милли объяснил, почему обеспечение паритета ВВС Украины с российскими – это очень дорого и долго.

Известно, что международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп – более 63 тысяч военных – для нынешнего украинского контрнаступления.

Украинская армия "медленно и целенаправленно" пробивается через российскую оборону.

"На мой взгляд, это далеко не провал. Слишком рано делать такие выводы… Это будет долго. Это будет тяжело. Это будет кроваво", - считает Марк Милли.