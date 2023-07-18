Международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп – более 63 тысяч военных – для нынешнего украинского контрнаступления.

Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, его слова приводит в своем Твиттере журналистка издания Politico Лара Селигман.

Милли также отметил, что, хотя у россиян было время подготовить свою оборону, они сталкиваются с серьезными проблемами: плохой подготовкой, оснащением и низким моральным духом, а также дополнительной тревогой из-за мятежа Евгения Прегожина.

Украина, с другой стороны, сдерживает "значительную боевую мощь". По его словам, ВСУ "медленно и целенаправленно" пробиваются через российскую оборону.

"На мой взгляд, это далеко не провал. Слишком рано делать такие выводы… Это будет долго. Это будет тяжело. Это будет кроваво", - заявил Милли.

Также Милли сказал, что главная причина потерь украинцев сейчас — это минные поля, а не российская авиация.

Ранее сегодня командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что добиться быстрых результатов в ходе наступления сейчас "практически невозможно".

А в Белом доме считают, что передача Украине западной авиации не принесет большой пользы в ходе текущего наступления из-за мощной системы противовоздушной обороны России.