В США подсчитали, сколько украинских военных Запад обучил для наступления
Международная коалиция подготовила 17 бригадных боевых групп – более 63 тысяч военных – для нынешнего украинского контрнаступления.
Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, его слова приводит в своем Твиттере журналистка издания Politico Лара Селигман.
Милли также отметил, что, хотя у россиян было время подготовить свою оборону, они сталкиваются с серьезными проблемами: плохой подготовкой, оснащением и низким моральным духом, а также дополнительной тревогой из-за мятежа Евгения Прегожина.
Украина, с другой стороны, сдерживает "значительную боевую мощь". По его словам, ВСУ "медленно и целенаправленно" пробиваются через российскую оборону.
"На мой взгляд, это далеко не провал. Слишком рано делать такие выводы… Это будет долго. Это будет тяжело. Это будет кроваво", - заявил Милли.
Также Милли сказал, что главная причина потерь украинцев сейчас — это минные поля, а не российская авиация.
Ранее сегодня командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что добиться быстрых результатов в ходе наступления сейчас "практически невозможно".
А в Белом доме считают, что передача Украине западной авиации не принесет большой пользы в ходе текущего наступления из-за мощной системы противовоздушной обороны России.