За первые две недели после заявленного в Минобороны начала контрнаступления Украина лишилась 20% вооружения, которое было задействовано.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских чиновников.

"За первые две недели изнурительного контрнаступления Украины было повреждено или уничтожено до 20% вооружения, отправленных ею на поле боя", - пишет издание.

Отмечается, что в основном были уничтожены западные боевые машины.

"В это число входят некоторые из западных боевых машин - танки и бронетранспортёры, на возможности которых украинцы рассчитывали в борьбе с русскими", - говорится в сообщении издания.

Один из украинских военных, который представился Игорем, рассказал газете, что беспилотник его подразделения заснял полдюжины западных бронемашин, попавших под артиллерийский обстрел.

"Все они сгорели", - сказал военный изданию.

По заявлениям The New York Times, 47-я бригада ВСУ, получившая 99 американских БМП Bradley, потеряла уже 28 машин.

В последующие недели уровень потерь снизился примерно до 10%. Газета объясняет это тем, что замедлилось и само наступление, потому что Украина изменила тактику, сосредоточившись больше на обстрелах российских войск артиллерией и ракетами дальнего радиуса действия, чем на лобовых атаках через минные поля.

"Несмотря на имеющиеся потери, украинцы до сих пор преодолели меньше десятой части расстояния, которые они хотят пройти, чтобы, выйдя к морю, разделить российские войска на две части", - пишет издание.

Напомним, в Пентагоне считают, что военный конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, несмотря на идущее контрнаступление ВСУ.

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