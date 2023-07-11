Западные страны опасаются, что по причине недостаточно успешного контрнаступления ВСУ Россия может сама начать проводить наступательные операции и начать вновь захватывать украинские населенные пункты.

Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.

"Многие западные официальные лица все больше обеспокоены тем, что Россия может вернуть себе инициативу на поле боя и начать собственное наступление, если Украина не продемонстрирует значительных успехов этим летом", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня российское минобороны и военные паблики России сообщали о наступлении россиян на лиманском направлении и об их выходе к населённому пункту Торское. Украина этого не подтверждала.

Влиятельная газета Financial Times опубликовала статью о том, почему в Украине кассетные снаряды могут быть эффективнее, чем обычные.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после получения Украиной кассетных боеприпасов РФ также начнёт их активно использовать. Украина обвиняла Россию в том, что армия РФ уже давно применяет на войне кассетные боеприпасы.