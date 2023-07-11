Влиятельная газета Financial Times опубликовала статью о том, почему кассетные снаряды могут быть эффективнее, чем обычные.

По информации издания США более 3 млн кассетных снарядов M864 и M483A1 для гаубиц калибра 155 мм; большинство из этих снарядов находятся или в США, или в Европе (такое же количество упоминалось в письме группы сенаторов от обеих партий, агитировавших в конце марта за передачу Киеву этих боеприпасов).

При этом, говорится в статье, украинской армии не хватает снарядов: она ограничивает их расход 100 тысячами в месяц, что в четыре раза меньше, чем использует российская. В Вашингтоне рассчитывают, что запаса кассетных боеприпасов хватит до тех пор, пока западные страны не нарастят производство обычных ("унитарных") снарядов, чтобы покрывать потребности Украины и свои собственные.

"Каждый из американских кассетных снарядов разбрасывает до 88 суббоеприпасов, которые накрывают площадь размером с футбольное поле. Особенно такое оружие полезно на открытой местности, как в Запорожской и Донецкой областях. Против войск, находящихся в глубоком подземном укрытии, они менее эффективны, но все равно эффективнее, чем обычные фугасные снаряды в таких условиях", – пишет издание, ссылаясь на статью на сайте британского аналитического института RUSI, в которой известные военные эксперты Джек Уотлинг и Джастин Бронк указывают, что во время Вьетнамской войны, по оценкам Пентагона, на одного убитого военнослужащего противника расходовалось 1,7 кассетных снарядов и целых 13,6 обычных.

FT напоминает, что эти снаряды разрабатывались во время Холодной войны для противодействия массированному советскому наступлению в Европе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что после получения Украиной кассетных боеприпасов РФ также начнёт их активно использовать.

При этом ранее Украина обвиняла Россию в том, что армия РФ уже давно применяет на войне кассетные боеприпасы.

В России уже заявили, что город Токмак в Запорожской области обстрелян кассетными боеприпасами.