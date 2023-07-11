Российские СМИ утверждают со ссылкой на "власти" оккупированной части Запорожской области, что город Токмак был обстрелян кассетными боеприпасами.

По их данным, попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Напомним, Пентагон объявил о выделении кассетных боеприпасов Украине в пятницу. В США заявили, что хотят передать Украине кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов. О том, что они уже доставлены в Украину, пока официально не сообщалось.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что в случае, если начнутся поставки США кассетных боеприпасов в Украину, россияне "будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ".

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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