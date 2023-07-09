Американский президент Джо Байден заедет в Лондон по пути на саммит НАТО в Вильнюс, чтобы обсудить вопрос обеспокоенности Великобритании поставками США кассетных бомб Киеву.

Об этом сообщает BBC News.

Издание пишет, что Джо Байден уже находится на пути в Европу в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Его первой остановкой будет Лондон, где он собирается встретиться с премьер-министром Британии Риши Сунаком и королем Карлом III, с которым должен обсудить климатические изменения.



"Одной из тем повестки дня с Сунаком будет обеспокоенность Лондона поставками американских кассетных боеприпасов Киеву. Британия, Канада и еще ряд стран высказались против поставок этого вида вооружений Украине, поскольку они представляют опасность для гражданского населения", – говорится в публикации.

ВВС News сообщает, что британский премьер не критиковал напрямую американского лидера, но он ясно дал понять, что Великобритания была одной из 123 стран, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам - международный договор, запрещающий производство или применение этого оружия.

Напомним, сегодня американские конгрессмены призвали Байдена отменить передачу кассетных боеприпасов Украине. Решение президента США раскритиковали сенатор-демократ США Тим Кейн, члены Палаты представителей Барбара Ли и Пол Госар. Решение считают ошибочным и другие законодатели.

Ранее против передачи "кассет" Украине высказались Германия, Испания, Австрия и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.